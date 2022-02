Québec donnera priorité à ceux qui attendent une chirurgie depuis plus d’un an

Ce sont les patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an qui passeront en premier quand ce sera possible.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a reconnu mercredi en conférence de presse à Québec que la cinquième vague Omicron l’a forcé à revoir les plans de rattrapage élaborés par son ministère l’été dernier.

Le quotidien La Presse rapportait mercredi que plutôt que de diminuer, la liste d’attente s’est alourdie de 7500 personnes depuis octobre pour atteindre 158 933 patients en date du 29 janvier dernier.

De ce nombre, un peu plus de 20 000 sont en attente d’une chirurgie depuis un an ou plus, une attente qui atteint même deux ans et plus pour 3500 patients.

Pas de pression supplémentaire sur le personnel

Ce sont ces patients que Québec va prioriser, mais on ne brusquera pas le réseau, a précisé le ministre Dubé.

«Je veux qu’on comprenne qu’on sort de deux ans de pandémie et la pire chose qu’on pourrait faire, c’est d’essayer de régler un problème de deux ans en trois mois. On n’ira pas mettre une pression supplémentaire sur les infirmières au moment où tout le monde a besoin de repos.»

Christian Dubé a ajouté qu’«en ce moment, j’ai un focus, ce sont les opérations de plus de 12 mois».

Il doit rencontrer les PDG des instances régionales la semaine prochaine pour tenter d’équilibrer l’effort «parce que ce n’est pas un problème qui est dans toutes les régions. Il y a des régions plus spécifiques» qui accusent davantage de retards.

Malgré tout, il soutient que la population «va voir évoluer ces statistiques dans les prochains mois, mais dans le respect des travailleurs de la santé». Ainsi, sa priorité immédiate est de «stabiliser les équipes».

4500 infirmières de plus

À ce sujet il se réjouit de l’apport des cliniques privées, qui ont permis de rehausser à 75 % de la normale le nombre d’opérations. Il n’a toutefois pas voulu s’avancer quant à la possibilité de rejoindre 100 % du rythme normal avec le soutien du secteur privé, tout en évitant d’accroître la pression sur le réseau. «Attendons de voir à quel moment on se stabilise», a-t-il dit.

Par contre, il s’est réjoui d’avoir atteint et même dépassé son objectif annoncé l’automne dernier de recruter 4000 nouvelles infirmières grâce à son programme de rétention et d’attraction. Celui-ci ajoutait de nouvelles primes pour les infirmières, dont certaines tardent à être versées en raison de la lourdeur administrative du système de paye.

M. Dubé a ainsi révélé mercredi qu’il a obtenu 2500 nouveaux engagements de venir travailler dans le réseau et que plus de 5500 infirmières à temps partiel ont accepté de passer à temps plein. «Quand vous faites le ratio du 5500 qui sont passées à temps plein et que vous faites l’équivalent à temps complet, c’est l’équivalent d’avoir engagé plus de 2000 personnes de plus», a-t-il clamé, de sorte qu’il a atteint les 4500 au total.

«Mais ce n’est pas suffisant, a-t-il ajouté. C’était ambitieux, je suis content qu’on ait accompli ça, mais étant donné ce qu’on vit, la fatigue générale du réseau, on va continuer de chercher du personnel parce qu’on doit donner une chance à ceux qui sont là en ce moment.»

M. Dubé participait au lancement, par son collègue au Travail et à l’Immigration, Jean Boulet, d’une importante campagne visant à recruter 1000 infirmières sur deux ans à l’étranger.