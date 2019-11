Québec: émission d’avertissements de neige pour plusieurs régions, lundi

MONTRÉAL — Environnement Canada a émis lundi matin des avertissements de neige pour la plupart des régions qui longent la vallée du Saint-Laurent.

La neige commencera à tomber lundi après-midi sur le sud du Québec. Elle s’intensifiera en soirée et persistera jusqu’en milieu de journée, mardi, avant d’atteindre les secteurs de l’est de la province.

De 15 à 20 centimètres de neige devraient s’abattre sur le sud et le centre du Québec.

Par la suite, les températures seront froides. Par exemple, à Montréal, le mercure descendra jusqu’à 10 degrés Celsius sous zéro dans la nuit de mercredi et 14 degrés sous zéro dans la nuit de vendredi, ce qui sera largement sous les normales saisonnières.

Environnement Canada prévoit un total de 20 à 40 centimètres de neige sur les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, de même que dans le nord du Nouveau-Brunswick. De 15 à 25 centimètres devraient tomber sur la Basse-Côte-Nord d’ici mercredi après-midi.

Dans le centre et le sud du Nouveau-Brunswick de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête occasionnera de la neige, du grésil, de la pluie verglaçante et de la pluie à compter de lundi soir. On prévoit un total de 5 à 15 cm de neige.

Les quantités de neige seront faibles dans la région d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, mais la quantité de pluie prévue à compter de mardi matin pourrait atteindre 50 millimètres.