Québec encourage les villes à améliorer la qualité de l’air

QUÉBEC — Le gouvernement Legault encourage les villes à échantillonner et améliorer la qualité de l’air sur leur territoire.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, incite ainsi les municipalités à prendre l’exemple de la Ville de Québec, qui a présenté un rapport mardi sur la qualité de l’air et un plan d’action sur quatre ans pour intervenir.

C’est normalement le ministère de l’Environnement qui dispose de stations pour mesurer la qualité de l’air, mais au début de 2022, la Ville de Québec a décidé de s’attaquer aux problèmes des contaminants et particules dans l’air dans le secteur de Limoilou, en raison des nombreuses récriminations des habitants du secteur, incommodés par une mystérieuse «poussière rouge».

Le gouvernement Legault a collaboré à la démarche de la Ville et en conférence de presse à l’hôtel de ville de la capitale mardi midi, M. Charette a lancé un appel aux autres municipalités.

«Concernant le leadership qu’assume la Ville de Québec, les autres municipalités sont tout à fait libres d’en faire autant, on l’encourage, c’est bien certain», a dit le ministre de l’Environnement, au côté du maire de Québec, Bruno Marchand, et du grand patron du Port de Québec, Mario Girard – souvent accusé d’être responsable de la pollution dans Limoilou.

«Le ministère de l’Environnement sera toujours là pour appuyer les municipalités sur ces questions», a ajouté M. Charette, qui ne s’est toutefois pas avancé sur le financement que le gouvernement pourrait leur attribuer à cet effet.

M. Marchand est allé dans le même sens en appelant à la responsabilisation.

«On a tous une responsabilité, on ne peut pas dire: c’est l’autre, ce n’est pas moi», a-t-il déclaré.

«Est-ce qu’on a besoin de désigner un coupable? Si on désigne un coupable, ça veut dire que d’autres entreprises et d’autres chantiers peuvent s’en laver les mains. C’est facile de dire: ce n’est pas moi, c’est l’autre. On a tous un rôle à jouer.»

Une dizaine de stations d’échantillonnage ont été déployées pour collecter des données d’octobre à décembre 2022, dont deux du ministère, trois de la Ville et cinq du Port de Québec.