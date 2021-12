Québec: Environnement Canada prévoit un cocktail météorologique en fin de semaine

MONTRÉAL — Environnement Canada a émis jeudi matin une série de bulletins météorologiques spéciaux qui annoncent un cocktail de précipitations pour samedi dans plusieurs régions du Québec, surtout celles situées dans la vallée du Saint-Laurent et au nord.

Les météorologues précisent que c’est une dépression en provenance de l’État américain du Colorado qui affectera le Québec.

De façon générale, les régions au nord et à l’ouest de sa trajectoire recevront d’importantes quantités de neige tandis qu’il pleuvra ailleurs. Une zone de pluie verglaçante affectera également plusieurs secteurs allant de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’au Saguenay dans la journée de samedi, avant de gagner l’est du Québec dans la nuit de samedi à dimanche.

Environnement Canada ajoute que des vents modérés à forts en provenance de l’ouest sont attendus dans la nuit de samedi à dimanche.

Les régions concernées par les bulletins météorologique spéciaux sont celles de Montréal et de Laval, Lachute, les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue, de Val-d’Or et Rouyn-Noranda jusqu’à Matagami et Chibougamau, Trois-Rivières, Québec, La Tuque, Saguenay, la région de Charlevoix, Baie-Comeau et Fermont.

Les météorologues signalent jeudi que la trajectoire de la dépression demeure plutôt incertaine pour l’instant. L’exactitude des types et des quantités de précipitations prévus dépendront de cette trajectoire.