Québec espère réussir à donner les premières doses aux 5 à 11 ans avant Noël

MONTRÉAL — Québec s’attend à pouvoir commencer la vaccination des 5 à 11 ans dès la semaine prochaine et offrira un programme hybride pour permettre aux parents qui le désirent d’accompagner leurs enfants pour la piqûre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était à Montréal vendredi pour annoncer la création du Centre d’expertise en diabète du CHUM, a donné quelques précisions sur le programme de vaccination des enfants à la suite de l’approbation donnée par Santé Canada.

«C’est une très belle nouvelle qu’on a reçue de Santé Canada pour la vaccination des 5-11 ans», a-t-il lancé, ajoutant qu’il s’attend à donner les détails du programme dans les prochains jours.

Une première dose avant Noël

Mais déjà, il a expliqué avoir «un objectif très clair, maintenant que les choses se précisent: c’est d’avoir fait une première dose pour tous les enfants avant Noël. Ça pourrait commencer aussi rapidement que la semaine prochaine. Ça nous donne à peu près trois semaines, un mois, pour être capables de vacciner un peu moins que 700 000 enfants.»

Christian Dubé ne se fixe pas d’objectif en termes de pourcentage, bien que le chiffre de 80 % ait été avancé dans le passé, mais il souligne à cet effet que la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans s’est déroulée bien au-delà des espoirs de son gouvernement, alors que 95 % d’entre eux ont obtenu une première dose et que 87 % sont entièrement vaccinés. «Les 12-17 nous ont surpris», a-t-il reconnu.

«Nous visons le plus grand pourcentage possible parce qu’on sait que c’est le dernier geste qu’on doit faire avec la population vaccinable», a-t-il ajouté.

Pas de passeport vaccinal pour les enfants

Quant à la formule hybride, elle vise à rassurer les parents et à leur permettre d’être là pour la vaccination. «Les parents qui veulent accompagner leurs enfants dans les centres de vaccination, ça va être possible, mais on va le faire aussi à l’école. On va être capables de faire cette combinaison des deux et je pense que ça nous permettra d’atteindre des pourcentages assez hauts», a-t-il dit.

Le ministre a par ailleurs précisé que Québec n’avait aucune intention de soumettre les enfants au passeport vaccinal. «Ce n’est pas notre objectif. Nous nous concentrons à vacciner les enfants. (…) À cet âge nous tenons pour acquis qu’ils seront accompagnés de leurs parents et nous nous devons de garder ça simple.»

Il a toutefois rappelé qu’une telle décision relève de la santé publique, mais a précisé que celle-ci n’avait fait aucune demande en ce sens pour les enfants.

L’exemple de l’Estrie

Le ministre a pris l’exemple des éclosions en Estrie pour marteler encore une fois l’importance d’obtenir des taux de vaccination élevés. «C’est un bel exemple de ce qui se passe lorsqu’on n’a pas le même taux de vaccination que la population en général.»

Ainsi, le taux de vaccination dans la sous-région du Granit, à la frontière de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches, se situe à environ 70 %, comparativement à un taux d’environ 80 % dans la population québécoise en général lorsqu’on inclut les enfants qui ne sont pas encore vaccinés.

«Ce 10 % d’écart a beaucoup d’impact, a-t-il fait valoir. Dans ces régions, on a des cas actifs de l’ordre de 500 personnes affectées pour 100 000 de population alors que la moyenne au Québec est de 70. C’est presque dire que, parce qu’il nous manque 10 % de vaccination dans certaines régions, ça peut aller de 8 à 10 fois plus de cas actifs. C’est quoi la recette? C’est la vaccination.»

Du même souffle, il s’est réjoui de constater que «depuis quelques jours, il y a encore de 2000 à 2500 personnes tous les jours qui viennent chercher une première dose. Il n’est jamais trop tard pour changer d’idée, surtout à l’approche des Fêtes: les gens vont vouloir se réunir, vont vouloir être ensemble. Ceux qui ne seront pas vaccinés je dirais s’il vous plaît, profitez-en.»