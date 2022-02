Québec et Maritimes: 48 heures de mauvais temps à compter de mercredi soir

MONTRÉAL — Des conditions météorologiques difficiles guettent plusieurs régions longeant la vallée du Saint-Laurent et de l’est du Québec de même que les Maritimes à cause de l’arrivée mercredi soir d’un vaste système en formation sur les Prairies américaines qui sévira au moins jusqu’à vendredi.

Environnement Canada prévient qu’à l’approche de ce système météorologique, le mercure débutera son ascension mercredi sur le sud de la province pour dépasser le point de congélation et grimper près de records de temps doux, jeudi.

De la pluie s’abattra à compter de jeudi matin, mais elle se changera en neige en soirée lors d’une transition qui pourrait être accompagnée de pluie verglaçante avant une chute rapide du mercure.

De 10 à 20 centimètres de neige pourraient tomber dans la nuit de jeudi à vendredi dans les régions de Gatineau, Montréal, Sherbrooke et de la Beauce. Les accumulations de neige pourraient être supérieures à 20 centimètres dans les Laurentides, à Trois-Rivières, dans Charlevoix, à Québec, à Saguenay, en Haute-Mauricie, à Rivière-du-Loup et à Rimouski, de même que dans le Témiscouata et à Gaspé.

Environnement Canada émet un avertissement supplémentaire de pluie pour la région de Québec. En plus d’une fonte des neiges, la région pourrait recevoir jusqu’à 30 millimètres de pluie jeudi, ce qui pourrait causer des crues soudaines et des inondations par endroits dans les basses terres.

Dans la plupart des régions, une remontée des températures se produira à partir de dimanche.

La Côte-Nord devrait être épargnée par tout ce mauvais temps, ne faisant l’objet mercredi matin d’aucun bulletin météorologique spécial.

Cependant, un avertissement de refroidissement soudain est en vigueur pour les Hautes-Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue.

L’ensemble du Nouveau-Brunswick de même que l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, au Québec, devraient aussi être affectés par les conditions difficiles des prochains jours, mais les accumulations de neige devraient être légèrement inférieures.

L’Île-du-Prince-Édouard et toutes les régions de la Nouvelle-Écosse devraient recevoir entre 20 et 50 millimètres de pluie et les vents souffleront en rafales entre 80 et 100 kilomètres à l’heure.