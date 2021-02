Québec et Maritimes: mauvais temps mardi avec de la neige ou de la pluie verglaçante

MONTRÉAL — Plusieurs régions du sud et de l’est du Québec, de même que les trois provinces des Maritimes, n’en ont pas fini avec le mauvais temps.

Dans l’ouest et le sud-ouest du Québec, de 5 à 10 autres centimètres de neige sont prévus par Environnement Canada jusqu’en soirée, mardi. Entre-temps, les quantités devraient être supérieures de quelques centimètres en Estrie et en Beauce.

La région de Québec recevra au moins 15 centimètres de neige mardi et des vents forts provoqueront de la poudrerie.

De 15 à 20 centimètres de neige tomberont avec un décalage dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, jusque tard dans le nuit de mercredi ou en matinée.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard recevront d’abord de la neige avant qu’un adoucissement des températures ne provoque l’arrivée de grésil et de pluie verglaçante, à Fredericton, Moncton et Charlottetown.

En Nouvelle-Écosse, de la pluie et du verglas sont attendus à Halifax.