Québec et NB: jusqu’à 80 mm de pluie et vents jusqu’à 80 km à l’heure dès lundi

MONTRÉAL — Plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick recevront beaucoup de pluie au cours des prochaines heures.

Environnement Canada prévoit de la pluie parfois forte, entre 25 et 50 millimètres, qui devrait être soufflée par des vents qui pourraient souffler jusqu’à 80 kilomètres à l’heure qui commenceront à se manifester lundi après-midi en Outaouais.

Le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie. Dans ses avertissements, Environnement Canada prévient que les fortes quantités d’eau pourraient peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

La dépression météorologique en provenance du Colorado affectera principalement des régions situées au nord de la vallée du Saint-Laurent, notamment celles de Maniwaki, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Québec, La Malbaie, Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, mais aussi le sud de la péninsule de la Gaspésie, à Bonaventure, Chandler et New Carlisle.

Les quantités de pluie et les vents seront un peu moins significatifs à Montréal.

Des avertissements de pluie abondante et de forts vents ont aussi été émis pour les régions d’Edmundston, Campbellton, Fredericton et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

L’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ne faisaient l’objet d’aucun avertissement météorologique, lundi matin.