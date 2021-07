Québec et Ottawa investissent 693 M $ dans la relance de l’industrie aérospatiale

MONTRÉAL — Québec et Ottawa annoncent conjointement un investissement de 693 millions $ pour soutenir l’industrie aérospatiale.

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, en ont fait l’annonce jeudi, en compagnie de ministres et de patrons de l’industrie.

M. Trudeau a souligné que les investissements permettront de créer et maintenir plus de 12 000 bons emplois. M. Legault a précisé qu’environ 1000 emplois à plus de 80 000 $ par année seraient créés.

Le part fédérale de l’investissement sera de 440 millions $, tandis que Québec versera 245 millions $.

Des projets de Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney bénéficieront de ces investissements.

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, a de son côté annoncé un investissement supplémentaire de 250 millions $ dans une initiative de relance régionale, qui vise à aider les PME du secteur de l’aéronautique à devenir plus écologiques. Sur cette somme, 93 millions $ seront versés au Québec.