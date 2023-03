MONTRÉAL — Québec et Ottawa ont l’intention d’agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent afin de mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes de l’estuaire du Saint-Laurent où vivent près de 2200 espèces.

Le projet d’agrandissement pourrait quadrupler la superficie du parc qui est actuellement de 1245 kilomètres carrés, selon l’annonce du ministre de l’Environnement du Canada Steven Guilbeault et de son homologue québécois Benoit Charette, vendredi matin à Tadoussac.

L’objectif principal de l’éventuel agrandissement est de protéger l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent, qui est en situation précaire.

Plus de 60 pour cent de son habitat «se situe présentement en dehors des limites du parc marin» selon Environnement et Changement climatique Canada.

Protéger l’habitat du béluga permet aussi de protéger les écosystèmes de l’estuaire du Saint-Laurent, qui abrite près de 2200 espèces.

Le béluga, ainsi que le phoque commun, résidant dans le parc à l’année, mais d’autres mammifères comme le phoque gris, le phoque du Groenland, le marsouin commun, le petit rorqual, le rorqual commun, le rorqual bleu et le rorqual à bosse fréquentent le parc régulièrement.

La région du parc est également prisée par les ornithologues; plus de 150 espèces d’oiseaux y sont recensées.

L’annonce de vendredi est une «une première étape qui mènerait éventuellement à l’agrandissement» du parc.

«Les gouvernements du Canada et du Québec rencontreront conjointement, dans les prochains mois, les organisations régionales et municipales, ainsi que l’ensemble des parties prenantes concernées par le projet, dont les nations autochtones, les groupes de recherche et les entreprises locales afin d’échanger sur leurs perspectives et d’obtenir leur rétroaction», indique le communiqué commun émis par les deux ministres de l’Environnement.

Une phase de consultation publique est également prévue.

Une cogestion depuis 1998

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est cogéré par le gouvernement fédéral et provincial depuis 25 ans.

«Fort d’une vaste expérience de cogestion et de gouvernance participative, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est un modèle pour la protection des milieux marins favorisant un tourisme durable et profitable pour les communautés locales», a écrit le ministre de l’Environnement Benoit Charrette dans le communiqué.

Environ 900 bélugas

La population de bélugas comprend aujourd’hui moins de 900 individus et continue de décliner, à un rythme d’environ 1 % par année.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, depuis une vingtaine d’années, «on observe d’ailleurs une hausse critique et inexpliquée de mortalité chez les nouveau-nés ainsi que chez les femelles en âge de se reproduire», ce qui laisse croire que le déclin du béluga pourrait s’accélérer.