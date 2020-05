Québec fera don de 1 M de masques à Mtl et de 6 M $ aux sociétés de transport

MONTRÉAL — Le premier ministre du Québec, François Legault, a promis vendredi le don d’un million de masques à la ville de Montréal et de 6 millions $ aux sociétés de transport afin qu’elles puissent distribuer des masques à l’entrée de leurs services.

M. Legault s’est toutefois gardé de rendre obligatoire le port du masque, mais a précisé que cela pourrait être fait dans l’avenir.

Il est revenu sur la situation à Montréal, notamment les quartiers chauds de la ville, où il recommande fortement aux résidants de porter un masque dès qu’ils sortent de chez eux.

Le premier ministre a aussi indiqué que tous les employés des CHSLD publics et privés sont maintenant testés systématiquement pour la détection de la COVID-19, même s’ils ne présentent pas de symptôme.

Finalement, M. Legault est revenu sur sa rencontre avec les 16 présidents et directeurs généraux des CIUSSS et CHU du Grand Montréal. Il a noté que plusieurs problèmes ont été identifiés, mais que le plus grand défi demeure d’attirer du personnel.

Afin d’y pallier, le premier ministre a parlé de meilleurs salaires — les négociations sont entamées avec les syndicats afin que les primes maintenant offertes au personnel de première ligne deviennent permanentes —, mais il a aussi lancé une invitation aux jeunes et aux personnes dans des domaines ralentis par la situation économique d’aller chercher une formation afin de joindre le réseau de la santé.

Plusieurs problèmes dans les CHSLD ont aussi été identifiés pendant cette réunion, notamment l’absence de patron dans certains établissements, les coupes dans les postes de prévention des infections, ainsi que la vétusté de certains locaux.

Sur ce point, il s’est personnellement engagé à ce que de grands travaux aient lieu, en plus de souligner que le gouvernement pourrait envisager de nationaliser des CHSLD privés dans le cadre de la réforme qui aura lieu après cette pandémie.

M. Legault s’est toutefois gardé de jeter le blâme sur les gestionnaires d’établissements privés, mais il a noté qu’il est plus facile pour les CIUSSS d’intervenir dans les établissements publics.