Québec: fin ce vendredi de la campagne de vaccination contre l’influenza

QUÉBEC — La campagne de vaccination contre l’influenza prendra fin ce vendredi au Québec, le 8 janvier.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a observé que la propagation de l’influenza a grandement diminué et que l’indice d’activité grippale est presque nul depuis avril dernier, tant au Québec que dans le reste du Canada.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures mises en place afin de limiter les contacts entre les personnes, telles que la distanciation physique, le port du masque et le lavage plus fréquent des mains, ont contribué à réduire la transmission d’autres virus respiratoires.

L’annonce du ministère, transmise jeudi, fait suite à une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec. C’est après une analyse épidémiologique de l’influenza que le Comité a recommandé de ne pas poursuivre la campagne de vaccination plus longtemps.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) rapporte que la surveillance de laboratoire au Québec a identifié seulement quatre cas d’influenza dans toute la province entre la fin août et le 5 décembre derniers.

Au niveau canadien, la surveillance de l’influenza entre la fin août et le 28 novembre rapporte seulement 32 détections de la grippe dans tout le pays. Pour les six saisons précédentes, il y avait une moyenne de 2170 détections d’influenza durant cette période.

Aux États-Unis, entre le 27 septembre et le 28 novembre derniers, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapportent 429 détections d’influenza parmi 195 300 spécimens testés. En 2019, entre les 29 septembre et 30 novembre, il y avait eu plus de 10 000 détections.

Et pour la saison actuelle au Québec, pour la période du 10 décembre au 3 janvier derniers, dans l’ensemble des régions, seulement 43 % des places de rendez-vous disponibles sont réservées.

Malgré la fin de la campagne au Québec les personnes à risque qui souhaiteraient obtenir le vaccin contre l’influenza pourront le recevoir car des doses demeureront disponibles dans différents établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Selon le Registre de vaccination, près de 1,5 million de doses ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination contre l’influenza.

La faible prévalence de la grippe saisonnière au Québec reflète ce qui s’est passé lors de l’hiver qui a pris fin dans les pays de l’hémisphère sud. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et l’Afrique du Sud ont tous rapporté une dégringolade du nombre de cas d’influenza par rapport à l’hiver précédent.