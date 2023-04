Québec financera la réduction du méthane chez les producteurs laitiers

MONTRÉAL — Les producteurs de lait québécois se partageront 3,6 millions $ pour se rapprocher de leur objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, et son collègue à l’Environnement, la Lutte aux changements climatiques, la Faune et les Parcs, Benoit Charette, en feront l’annonce jeudi après-midi en marge de l’assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec, qui se déroule à Saint-Hyacinthe depuis mercredi.

L’aide financière, octroyée sur cinq ans et issue du Plan pour une économie verte 2030, vise à réduire de 14 à 16 % les émissions de méthane par kilo de lait produit.

Selon des chiffres du MAPAQ, le méthane compte pour 54 % des GES attribués au secteur agricole québécois, et les émissions par fermentation entérique, c’est-à-dire la digestion, des bovins représentent les deux tiers de ces GES.

L’aide financière permettra de soutenir les trois volets du projet des Producteurs de lait du Québec, à savoir la conception d’un outil qui permettra d’effectuer le suivi des émissions de méthane des vaches à partir d’échantillons de lait de réservoir collectés dans différentes fermes québécoises, l’analyse et l’identification des meilleures pratiques pour réduire ces émissions ainsi que la sensibilisation et la formation des conseillers agricoles et producteurs laitiers pour adopter celles-ci.

Le secteur laitier génère 12,1 milliards $ de recettes annuellement; ce faisant, il représente le volet agricole le plus lucratif au Québec. La province est pour sa part la plus grande productrice de lait au pays, avec tout près de 37 % des parts de marchés canadiennes.

