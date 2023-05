Québec: formation d’un comité sur l’intelligence artificielle en éducation supérieure

MONTRÉAL — Un comité d’experts mènera au cours des prochains mois des travaux de réflexion, de consultation et d’analyse autour de l’utilisation au Québec des intelligences artificielles (IA) génératives en enseignement supérieur.

Des inquiétudes ont récemment été soulevées au sein de l’enseignement supérieur face aux avancées des IA génératives comme ChatGPT, qui permettent d’utiliser des contenus existants pour en générer de nouveaux. L’absence de balises quant à l’utilisation des IA génératives a notamment été déplorée, particulièrement en ce qui concerne les contenus d’enseignement, l’enseignement et l’évaluation, tant dans les établissements collégiaux qu’universitaires.

Le comité d’experts conjoint du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et de la Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST) aura donc pour mandat d’identifier et d’analyser les enjeux et défis pédagogiques et éthiques. Les bénéfices et les risques associés aux usages actuels et futurs des IA génératives pour la formation et l’évaluation des étudiants seront aussi étudiés, tout comme les enjeux pour la formation des enseignants.

Une consultation ciblée auprès de certains acteurs clés du réseau de l’enseignement supérieur sera également organisée afin de permettre au comité d’experts de brosser un portrait plus complet de la situation et de tenir compte des propositions et des expériences émanant du terrain.

Le comité d’experts est notamment formé des présidents du CSE et de la CEST, de même que d’une demi-douzaine de professeurs et chercheurs en enseignement supérieur.