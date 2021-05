Québec implante une clinique avec médecins de famille à Montréal-Nord

MONTRÉAL — Québec annonce l’implantation d’une clinique qui offrira notamment un groupe de médecine familiale comptant 12 médecins dans le nord-est de Montréal-Nord, un secteur qui n’a aucun point de service en santé et services sociaux de proximité pour les citoyens qui y habitent.

L’annonce en a été faite mardi par la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et le président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel.

«Il y a une population qui ne va pas toujours vers les services, alors on va plutôt vers cette population pour bien la desservir en termes de santé. C’est dans l’optique de transformer en profondeur les secteurs qui sont défavorisés, si je peux me permettre cette expression, dans l’Est de Montréal et dans Montréal-Nord particulièrement», a expliqué la ministre Rouleau.

Le point de service aura la particularité d’être intégré dans un CIUSSS, de sorte qu’il s’agira d’un Groupe de médecine de famille universitaire. Outre les 12 omnipraticiens réguliers, on y retrouvera à terme six médecins résidents.

De même, deux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne y oeuvreront et accueilleront elles aussi des candidates infirmières praticiennes en stage.

Le lieu de la clinique reste à dénicher et on n’a pas encore déterminé s’il s’agira d’une construction neuve ou de la location de locaux existants. De même, l’échéancier de mise en service est inconnu à ce moment-ci.

Une fois en opération, elle disposera d’un budget de fonctionnement annuel de 3 millions $ et offrira aussi une gamme complète de services sociaux, notamment le soutien à domicile, des services en dépendance et en itinérance. À plus long terme, on compte y intégrer également une clinique dentaire communautaire et une clinique d’optométrie.

Plus petite qu’un CLSC, la clinique vise à desservir quelque 15 000 citoyens habitant un territoire de moins d’un kilomètre carré.