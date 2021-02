Québec: importantes perquisitions en matière de stupéfiants, deux hommes arrêtés

QUÉBEC — Trois perquisitions effectuées jeudi soir par des agents de la police de Québec ont permis la saisie d’importantes quantités de cannabis illicite et de cocaïne de même que l’arrestation de deux personnes.

Le travail de policiers de deux unités du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a notamment mené à la saisie de plus de 59 kilos de cannabis illicite, de quelques kilos de concentré de cannabis, de près d’un kilo de cocaïne, d’une trentaine de milliers de comprimés de métamphétamine, de plus de 1000 vapoteuses et 700 cartouches contenant du tétrahydrocannabinol (THC) de même que plusieurs produits dérivés du cannabis.

Le SPVQ signale que son enquête à ce sujet a débuté en avril dernier.

Deux hommes âgés de 30 et 31 ans ont été arrêtés et interrogés avant d’être remis en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires.

Deux des perquisitions ont eu lieu dans des résidences du secteur de La Haute-Saint-Charles et l’autre dans un logement de l’arrondissement de Charlesbourg.