Québec impose de nouvelles contraintes: Trois régions passent en zone orange

Trois régions du Québec passent en zone orange et leurs citoyens se voient imposer de nouvelles restrictions: Québec, Montréal et Chaudière-Appalaches.

Le virus de la COVID-19 se propage à grande vitesse depuis quelques semaines à travers le Québec et le gouvernement Legault se voit forcé de serrer la vis pour diminuer le risque qu’une forte deuxième vague déferle avant longtemps.

Ces trois régions, qui regroupent une grande partie de la population du Québec, atteignent donc le stade trois des quatre paliers d’alertes régionales fixés pour mieux encadrer, d’une manière plus ciblée, la propagation du virus de la COVID-19.

L’annonce a été faite en fin de journée dimanche par le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné par le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Toutes les nouvelles mesures entrent en vigueur dès maintenant.

En zone orange, les bars et les restaurants ne sont pas tenus de fermer leurs portes, mais les heures d’ouverture sont revues à la baisse. Aucune vente d’alcool n’y sera autorisée après 23 h. désormais, et les portes fermeront à minuit. De plus, le nombre de personnes admises autour d’une même table passe de 10 à 6.

À la maison, les partys entre amis et réunions de famille, considérés comme le principal foyer d’éclosion du virus, devront avoir une taille plus modeste à compter de maintenant. Le nombre maximal de personnes autorisées passe également de 10 à 6.

Appliquer cette dernière mesure, imposée dans les maisons privées, ne sera pas chose facile, a admis le ministre Dubé, ajoutant que le gouvernement examinait actuellement divers scénarios. La police ne peut entrer dans un domicile sans avoir obtenu d’abord un mandat d’un juge.

Dans les zones orange, les salles ayant un permis d’alcool (pour les mariages par exemple) et les lieux de culte ne pourront pas admettre plus de 25 personnes.

Mais dans les zones vertes et jaunes, le nombre maximal de personnes autorisées à participer à un rassemblement, intérieur ou extérieur, chute de 250 à 50.

Cette règle ne s’applique pas cependant dans les salles où les gens sont assis (théâtres, cinémas, salles de spectacles) qui pourront continuer à accueillir jusqu’à un maximum de 250 personnes.

En zone orange, le gouvernement demande aux citoyens de réduire les contacts au minimum, en évitant toute visite non nécessaire.

On recommande aussi d’éviter tout déplacement hors de sa région de résidence.

Les gyms restent ouverts et les activités sportives demeurent permises.

Chaque palier d’alerte est identifié par une couleur: vert (mesures sanitaires de base), jaune (pré-alerte), orange (alerte modérée) et rouge, qui est l’alerte maximale.

De samedi à dimanche, le Québec a enregistré 462 nouveaux cas d’infections, un sommet depuis plusieurs mois.

Jusqu’à dimanche, on comptait huit régions en zone jaune et aucune en zone orange ou rouge.

«Situation très préoccupante»

«La situation est très préoccupante», mais elle n’est pas hors de contrôle, a nuancé le Dr Arruda, en demandant aux gens de collaborer avec la santé publique.

Malgré la gravité de la situation, le ministre Dubé a tenté de se faire rassurant. Si les Québécois respectent toutes les règles à la lettre, il est encore possible d’éviter que survienne une forte deuxième vague de coronavirus, a-t-il dit.

«Si nous pouvons passer du jaune au orange, nous avons aussi le pouvoir de renverser la situation et revenir au jaune et même au vert», a-t-il observé.

Dans la grande région de Montréal, c’est l’île de Montréal qui bascule dans l’orange, tandis que la périphérie (une partie des Laurentides, le sud de Lanaudière) passe au palier jaune.

Dans la grande région de la capitale nationale, les secteurs qui passent en zone orange sont la ville de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et L’Ancienne-Lorette.

Les régions classées en zone jaune sont les suivantes: Estrie, Laval, Bas-Saint-Laurent, Montérégie, Outaouais, Charlevoix et Portneuf.