Québec imposera une formation obligatoire pour l’adoption internationale en 2023

MONTRÉAL — Les parents québécois qui veulent se lancer dans l’aventure de l’adoption internationale auront l’obligation, à compter de 2023, de suivre un programme de préparation mis au point par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le programme en question, intitulé «L’adoption internationale: les premiers pas de ma réflexion», a été lancé lundi matin à Montréal par le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant.

Cette préparation se fera entièrement en ligne par une série de neuf épisodes comprenant entre autres des lectures, des vidéos et des questionnaires, afin de permettre aux candidats parents de suivre la formation à leur rythme de façon autonome.

Le programme vise non seulement à outiller les parents devant les dédales de l’adoption internationale, mais aussi à se qu’ils puissent s’évaluer eux-mêmes au sujet de cette démarche.

Les neuf épisodes portent notamment sur la motivation de base d’adopter un enfant, le vécu des enfants en contexte d’adoption, leur développement socioaffectif et les facteurs de risque et de protection. Il y est aussi question des éléments entourant le vécu de l’enfant avant l’adoption et de sa quête identitaire par la suite.

D’autres épisodes portent sur le contexte légal de l’adoption internationale, le déroulement d’un tel projet et le processus de décision l’entourant.

Ce programme de préparation vise en résumé à permettre aux parents d’identifier leurs attentes, leurs capacités et leurs limites, ainsi que les défis auxquels ils feront face, et de les mettre au fait des besoins et particularités d’un enfant adopté.

Il deviendra obligatoire en début de 2023 lorsque la traduction du programme en anglais sera complétée.