Québec injecte 750 millions $ sur cinq ans pour accroître les soins à domicile

MONTRÉAL — Québec veut intensifier et étendre les services de soins à domicile d’abord pour les aînés, mais aussi pour les familles qui ont soin d’un proche ou d’en enfant à la maison.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et sa collègue responsable des aînés, Marguerite Blais, ont annoncé lundi un ajout de 750 millions $ sur cinq ans pour rehausser l’offre de service et l’intensité des services rendus à domicile.

Cet investissement répond au besoin souvent exprimé par les aînés de demeurer chez eux aussi longtemps que possible, un souhait qui devient difficile à réaliser lorsque les besoins en soins augmentent et que les services à domicile ne sont pas au rendez-vous.

Les deux ministres ont longuement insisté sur les efforts faits jusqu’ici par leur gouvernement, mais la pandémie a forcé le constat qu’il fallait en faire beaucoup plus. Ainsi, par exemple, de nombreux aînés ont décidé de ne pas quitter la maison pour aller en résidence, craignant de se retrouver dans un milieu en éclosion. Bien que les services et soins à domicile soient aussi offerts en résidence privée pour aînés, ils ne sont pas faciles à obtenir en raison d’une offre qui ne rejoint pas la demande.

Mais aussi et surtout, la réalité démographique est incontournable: la population âgée de 65 ans et plus doit augmenter de 578 000 personnes d’ici 2028 et cet arrivage dans la strate des aînés nécessitera une croissance importante de l’offre de soins à domicile. En l’absence de tels soins, les personnes âgées aux prises avec des problèmes de santé ponctuels n’ont d’autre choix que de se rendre à l’urgence et ensuite occuper des lits de soins de longue durée, ce qui engorge l’ensemble du réseau hospitalier. Dans ce contexte, l’augmentation de l’offre de service devient non seulement utile, mais bien incontournable.

Une part des sommes annoncées lundi doit également être consacrée à une offre de soins palliatifs et de soins fin de vie à domicile.

Selon les données de la ministre Blais, quelque 400 000 Québécois reçoivent des soins à domicile, alors que 12 000 personnes sont en attente d’un premier service et 40 000 autres en attente d’un deuxième ou d’un troisième service.