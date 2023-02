Québec interdit à son tour TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement

Québec emboite le pas au gouvernement fédéral et interdit à compter de mardi l’installation et l’utilisation de l’application TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, annonce lundi soir l’entrée en vigueur de ces nouvelles directives alors qu’Ottawa a déjà indiqué bannir l’application sur ses appareils plus tôt dans la journée.

Il précise qu’il s’agit d’une interdiction de nature préventive. «Aucune preuve ne démontre qu’un pays étranger espionnerait les employés de l’État au moyen de cette application», est-il précisé dans un communiqué.

«La sécurité de l’information et la protection des données détenues par les organismes de l’administration publique demeurent une priorité absolue pour le gouvernement du Québec et c’est pourquoi nous adoptons cette mesure préventive», explique M. Caire.

Il ajoute que des recherches et des analyses faites concernant l’utilisation de TikTok rendent nécessaire d’appliquer le principe de précaution.

Le ministre indique néanmoins que « l’utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement demeure un choix personnel et assumé». Chaque utilisateur demeure responsable d’évaluer les risques, dit-il.

Le gouvernement fédéral a banni TikTok de ses appareils mobiles quelques jours après que les commissaires fédéral et provinciaux à la protection de la vie privée eurent lancé une enquête sur la plateforme de médias sociaux.

La décision fait suite à un examen par la dirigeante principale de l’information du Canada, qui a déterminé que TikTok présentait un «niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité».

Bien que l’interdiction ne va pas jusqu’à bannir complètement l’application au Canada, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a déclaré qu’elle pourrait encourager les particuliers et les entreprises à réfléchir à la sécurité de leurs propres données.

Les États-Unis et l’Union européenne ont récemment interdit au personnel du gouvernement d’utiliser TikTok sur des appareils de travail.

Un porte-parole de TikTok a indiqué que la société de médias sociaux est toujours ouverte à rencontrer des représentants du gouvernement pour discuter de la manière dont elle protège la vie privée des Canadiens.

«Mais pointer du doigt TikTok de cette manière ne fait rien pour atteindre cet objectif commun. Tout ce que cela fait, c’est empêcher les fonctionnaires d’atteindre le public sur une plateforme appréciée par des millions de Canadiens», a déclaré dans un courriel le porte-parole.