Québec investit 55 M$ pour démarrer le chantier du port de Contrecoeur

CONTRECOEUR, Qc — Québec a annoncé, mardi, une aide financière de 55 M$ à l’Administration portuaire de Montréal (APM) afin d’appuyer la phase de démarrage du projet d’expansion du port de Contrecœur.

Les coûts de cette phase sont estimés à 111 millions $. C’est l’APM qui doit débourser la portion restante de 56 millions $.

À la fin des travaux, le terminal devrait être en mesure d’accueillir 1,15 million de conteneurs afin de permettre au port de Montréal de poursuivre sa croissance.

D’après les projections du gouvernement, le terminal devrait permettre la création de 1000 emplois lorsqu’il sera en pleine opération. La facture totale du projet est estimée entre 750 M$ et 950 M$.

L’annonce a été dévoilée en conférence de presse virtuelle par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le ministre des Transports, François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.