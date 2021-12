Québec investit 6 M$ de plus pour prévenir la violence faite aux femmes autochtones

MONTRÉAL — Ce sont 6 millions $ de plus qui iront à des projets pour prévenir les violences sexuelles et la violence conjugale et familiale en milieux autochtone, a annoncé jeudi le gouvernement du Québec.

«Nous avons reçu un total de 61 projets» en réponse à un appel d’intentions lancé le 25 août dernier, a expliqué la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en conférence de presse à Montréal.

Elle s’est réjouie de cette grande mobilisation, et a souhaité «permettre le financement du plus grand nombre de projets possible».

Avec ce nouveau montant, l’enveloppe totale fait plus que doubler, pour atteindre 11,4 millions $.

Les projets proposés seront faits «par et pour les Autochtones», a ajouté le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, qui «veut que ces projets soient bien adaptés» aux besoins. Parmi eux, «environ 50 % sont en milieux autochtones, et 50 % en milieu urbain», où les réalités peuvent être bien différentes.

«L’annonce d’aujourd’hui représente pour l’association Femmes autochtones du Québec une excellente nouvelle pour assurer le bien-être et la sécurité des femmes et des filles autochtones, qu’elles soient en milieu urbain ou dans les communautés autochtones», a déclaré la présidente de l’organisme, Marjolaine Étienne, lors de la conférence.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.