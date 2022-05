Québec investit pour créer une chaire sur la prévention de la violence armée

MONTRÉAL — Québec octroie un million de dollars au Fonds de recherche du Québec pour mettre en place une Chaire de recherche sur la prévention de la violence armée dans la région métropolitaine.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en a fait l’annonce jeudi matin dans le cadre du Colloque Urbanité et jeunes marginalisés, organisé par le Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord.

Le gouvernement explique qu’après avoir investi massivement dans la répression de la violence armée, notamment avec la mise en place de l’opération CENTAURE, le temps est venu d’impliquer le milieu de la recherche.

«Nous voulons ainsi favoriser une meilleure compréhension des problématiques liées à la violence armée dans la région métropolitaine afin de mieux orienter les décisions. C’est avec ce type d’outil que la métropole continuera d’être la ville sécuritaire que l’on connait», explique la ministre Rouleau dans un communiqué.

Parallèlement à la nouvelle chaire de recherche, Québec avait déjà annoncé la mise sur pied d’un «Living lab», dont l’objectif sera d’apporter des solutions innovantes et socialement acceptables à travers l’expérimentation dans des contextes de vie réelle pour prévenir la violence armée.