Québec: la police examine des cas d’enfants intoxiqués accidentellement au cannabis

QUÉBEC — Des cas d’intoxication accidentelle d’enfants au cannabis font actuellement l’objet d’enquêtes au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui signale que des accusations de négligence criminelle pourraient être déposées contre des personnes responsables de tels empoisonnements.

Selon des enquêteurs du SPVQ, des cas rapportés au cours des derniers mois font état de la possibilité que les enfants aient pu absorber des produits contenant du tétrahydrocannabinol (THC) qui leur étaient accessibles. C’est le THC qui apporte des sensations aux personnes qui consomment du cannabis.

En 2022, le Centre antipoison du Québec a rapporté près de 15 appels en lien avec une intoxication suspectée au cannabis chez les jeunes âgés de 14 ans et moins pour la région de la Capitale-Nationale. Depuis 2013, une tendance à la hausse des hospitalisations liées à l’usage du cannabis est observée, tous groupes d’âge confondus.

Le SPVQ et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale invitent donc la population à la vigilance concernant l’utilisation des divers produits de cannabis et de ses dérivés contenant du THC.

La police de Québec rappelle qu’il n’est pas toujours possible d’assurer l’intégrité de produits tels les friandises au cannabis ou les aliments solides tels que des chocolats, des confiseries ou des desserts, de même que leur taux réel de THC.

La Direction de santé publique du CIUSSS ajoute que les enfants sont particulièrement à risque de subir de graves impacts sur leur santé s’ils ingèrent un produit du cannabis, peu importe le statut légal du produit.

Les autorités émettent quelques recommandations pour éviter que les jeunes aient des ennuis de santé, notamment de conserver les produits du cannabis dans leur emballage d’origine, à l’épreuve des enfants, de les ranger dans des endroits hors de la portée des enfants et d’éviter que les enfants soient en contact avec la fumée secondaire du cannabis.