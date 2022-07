Québec: la police veut de l’aide pour localiser un octogénaire disparu depuis lundi

QUÉBEC — La police demande l’aide de la population pour localiser un octogénaire de la région de Québec qui est introuvable depuis qu’il est sorti d’un hôpital en fin d’après-midi, lundi.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) indique que Gaston Gravel, qui est âgé de 80 ans, a quitté l’hôpital Saint-François d’Assise, dans Limoilou, vers 17h55; c’est là qu’il a été vu pour la dernière fois.

La police croit que M. Gravel se déplace à bord de son véhicule utilitaire sport compact, de marque Buick Encore de l’année 2021, de couleur blanche, immatriculé au Québec M21 WCZ.

Le SPVQ dit avoir des raisons de craindre pour la santé de M. Gravel, et même pour sa vie.

Gaston Gravel, qui a la peau blanche, mesure 1,68 mètre, pèse environ 73 kilogrammes, a les cheveux gris et les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait des pantalons courts gris et un chandail gris et il était chaussé de souliers beiges. Il est possible qu’il se déplace à l’aide d’une canne.

Toute personne qui croit apercevoir Gaston Gravel est invitée à composer le 911 pour une intervention immédiate.