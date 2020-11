Québec lance un appel de projets pour lutter contre l’homophobie et la transphobie

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec lance un appel de projets visant à lutter contre la discrimination de la communauté LGBTQ, notamment en ce qui a trait aux violences sexuelles.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a invité samedi matin les organismes sans but lucratif à soumettre leurs projets d’ici le 18 décembre prochain.

Le financement maximal qui sera accordé sera de 50 000 $, pour des initiatives pouvant s’étaler sur une période de 12 mois tout au plus.

Cette année, le ministère s’intéressera aux projets sur la prévention de la violence sexuelle dans la communauté, et la formation des intervenants pour aider les victimes de cette violence. Les initiatives sur la violence intime dans la communauté seront aussi particulièrement ciblées.

Le gouvernement cherche également des projets sur les personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles, la lutte contre la discrimination des personnes LGBTQ en région et sur la réalité des personnes intersexes.

«Ce neuvième appel de projets du programme permettra de concrétiser des initiatives adaptées aux besoins des personnes de minorités sexuelles et de genre. J’en profite pour souligner le travail et l’implication des organismes du milieu LGBTQ qui sont d’autant plus essentiels en ce moment», a déclaré le ministre Jolin-Barrette par communiqué.