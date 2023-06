Québec lance une application pour identifier les poissons d’eau douce du Québec

MONTRÉAL — Les amateurs de pêche et les amants de la nature pourront plus facilement identifier leurs prises grâce à une application lancée jeudi par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Baptisée iPêche, l’application mobile disponible gratuitement sur le site du ministère répertorie quelque 125 espèces de poissons d’eau douce susceptibles d’être pêchés dans les cours d’eau de la province.

En prenant une photo du poisson, l’application pourra en identifier l’espèce, à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle proposera trois résultats possibles, selon un pourcentage de correspondance.

Chaque fiche identifiera les caractéristiques physiques et biologiques de l’espèce, mais aussi son aire de répartition et une liste d’espèces de poissons similaires.

L’application sera aussi dotée d’un carnet de pêche permettant à son utilisateur de consigner plusieurs renseignements sur ses prises, qui pourront aussi être signalées au ministère de façon volontaire et anonyme à des fins de recherche sur la faune.

iPêche acheminera aussi des notifications à ses utilisateurs à propos des différentes dispositions réglementaires et actualités concernant la pêche.

L’application, qui fonctionnera même sans connexion à un réseau internet, a été développée en partenariat avec le Centre en imagerie numérique et médias interactifs.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.