Québec lance une nouvelle campagne de vaccination massive à l’approche de la rentrée

Une nouvelle campagne de vaccination massive, ciblant d’abord les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, les citoyens de 75 ans et plus, les communautés isolées et les travailleurs de la santé est déjà en cours depuis lundi.

Pour la première fois en près de six mois, le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, étaient aux côtés du directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, et de la présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la docteure Caroline Quach, mardi, pour donner les détails de cet effort.

Le ministre Dubé s’est dit confiant d’avoir terminé la tournée des CHSLD d’ici le 1er septembre et celle des RPA d’ici le 25 septembre.

À compter de lundi prochain, ce seront les personnes âgées de 60 ans et plus, de même que les personnes vulnérables de moins de 60 ans, qui seront ciblées et, enfin, ce sera au tour de l’ensemble des adultes québécois à compter du 29 août.

Christian Dubé affirme être en mesure de vacciner quelque 300 000 personnes par semaine durant cette nouvelle campagne qui survient alors que le nombre d’hospitalisations, de décès et de nouveaux cas est en baisse. Le docteur Boileau a expliqué que l’intention est de maximiser la prévention en prévision de la rentrée non seulement des élèves, mais aussi des travailleurs de retour de vacances en général.

La consigne suggérée est d’aller chercher une dose de rappel pour ceux et celles dont la dernière dose remonte à cinq mois ou plus. Cependant, le délai suggéré pour ceux qui ont contracté la COVID sans avoir reçu une dose de rappel est de trois mois après avoir eu la maladie.

Bien qu’ils soient conscients du développement d’un nouveau vaccin par la firme Moderna qui cible les nouveaux sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron, les experts recommandent de ne pas attendre ces vaccins dont on ne sait pas encore quand ils seront disponibles. La docteure Quach a fait valoir que le vaccin actuel a fait ses preuves pour réduire les risques de complications graves et d’hospitalisation même avec les derniers sous-variants.