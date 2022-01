Québec lance une offensive pour rejoindre et convaincre les non-vaccinés

MONTRÉAL — Québec lance une offensive terrain pour rejoindre les non-vaccinés afin d’augmenter le nombre de personnes ayant reçu une première dose.

Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a annoncé lundi une série de mesures visant à cibler les quartiers urbains et les sous-régions où les taux de vaccinations sont les plus faibles.

Dèsjeudi, une «clinique éphémère» de vaccination sera accessibleau centre-ville de Montréal, dans le cadre de ces nouvelles démarches pour convaincre d’autres personnes de se faire vacciner contre la COVID-19. Plusieurs autres s’ajouteront pas la suite et l’effort se transportera à travers la province.

«On vient ajouter de l’intensité à quelque chose qui marchait déjà. Mon but, ce n’est pas de réinventer la roue. C’est de rendre plus efficaces des mesures qui existent déjà», a fait valoir le docteur Carmant.

Trois groupes de non-vaccinés

Lionel Carmant a identifié trois groupes parmi les quelque 540 000 Québécois qui ne sont pas vaccinés, soit: ceux qui s’estiment en bonne santé et qui ne veulent pas de vaccin; les groupes marginalisés par des problèmes de littératie, de langue ou autres obstacles à une information claire; et les groupes vulnérables, comme les personnes itinérantes et celles aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce sont les deux derniers groupes qui sont davantage visés.

M. Carmant a fait valoir que les cliniques éphémères, qui ont bien fonctionné l’été dernier, mais qui ne restaient qu’une journée au même endroit, devraient avoir plus de portée en demeurant sur place durant une ou deux semaines. «Par exemple, des gens qui sont hésitants, qui voient la clinique un jour, qui décident de ne pas rentrer. Le lendemain ils vont avoir de l’information et peut-être que dans deux, trois jours ils vont se faire vacciner.»

Pour ce qui est des opposants aux vaccins, le ministre Carmant ne se fait pas d’illusions.

«Ceux qui ne voudront pas se faire vacciner ne le seront pas», a-t-il laissé tomber. Mais il a rappelé que les données à leur sujet ne trompent pas. «Il ne s’agit pas seulement d’un risque théorique sur papier, mais bien d’un risque réel qui se matérialise actuellement dans nos hôpitaux. Les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées représentent une part importante des hospitalisations, surtout en soins intensifs.»

Toutes les régions seront ciblées

La démarche s’amorcera dans la métropole avec «une dizaine de cliniques éphémères en même temps», a-t-il dit, mais des annonces régionales viendront bientôt, a précisé le directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré. «Des non-vaccinés, il y en a partout au Québec», a dit ce dernier.

«À Montréal on parle beaucoup plus de quartiers, mais dans certaines régions, je pense à Chaudière-Appalaches ou bien en Estrie par exemple ou dans tous les autres secteurs. Il y a des territoires de CLSC dans lesquels on a identifié des personnes qui sont moins vaccinées», a ajouté M. Paré.

Il n’est pas question cependant de faire des démarches individualisées par des appels téléphoniques ou du porte-à-porte, a dit le ministre.

«Stratégie de la main tendue»

Par ailleurs, bien que Québec détienne les informations quant à savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas, d’éventuelles mesures visant les irréductibles ne relèvent aucunement de cette démarche-ci, a-t-il précisé: «Non, ça ne fait pas partie de mon approche. Ce n’est pas ce que j’ai présenté aujourd’hui (lundi) et ce n’est pas ce qu’on veut faire.»

«On préfère encore aujourd’hui utiliser la stratégie (…) de la main tendue, la stratégie d’amener l’information, amener cette intensité et on croit qu’elle va faire la différence», a renchéri Daniel Paré..

Les cliniques éphémères pourront offrir non seulementune première dose de vaccin contre la COVID-19, mais aussi une deuxième dose ou une troisième, a précisé le ministre.

Des efforts sur le terrain

Québec souhaite aussi accentuer sa collaboration avec des groupes communautaires et «des gens significatifs issus du milieu» pour convaincre ces personnes de se faire vacciner contre le coronavirus.

Une ligne téléphonique sera aussi mise à la disposition de ceux qui voudraient discuter avec un professionnel de la santé de leurs hésitations, de leurs craintes, a ajouté le ministre Carmant.

De plus, un appel sera lancé aux quelque 2000 étudiants en médecine de l’Université de Montréal pour venir prêter main-forte et agir comme vaccinateurs, évaluateurs ou avec les équipes terrain et les organismes communautaires.

Lionel Carmant entend réévaluer cette démarche au bout de deux mois. «On se donne jusqu’au 31 mars. Si jamais ça marche super bien, on prolongera.»