Québec: le gouvernement confirme l’arrivée imminente de réfugiés afghans

QUÉBEC — Le Québec est sur le point d’accueillir une première cohorte de réfugiés en provenance de l’Afghanistan.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, explique sur twitter avoir été informée par le gouvernement fédéral qu’environ 300 réfugiés seraient bientôt en mesure de se rendre au Québec après avoir été soumis à une quarantaine à Toronto.

Les réfugiés afghans à destination du Québec seront pris en charge par le gouvernement du Québec. La ministre Girault affirme qu’il s’agit de la façon la plus rapide et efficace d’agir dans un contexte de crise et d’évacuation. .

La ministre ajoute que le gouvernement est en train d’organiser l’accueil sur le terrain avec des organismes partenaires afin de mettre en place une opération d’accueil de réfugiés afghans qui se passera bien.

Samedi dernier, sur sa page Facebook, le premier ministre François Legault a répété que le Québec était prêt à accueillir des réfugiés afghans.

Lundi, le gouvernement du Canada a fait savoir qu’environ 300 Afghans dont la quarantaine est terminée seront bientôt envoyés en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le Canada a jusqu’ici évacué environ 1700 personnes de l’Afghanistan, à bord de 13 avions.