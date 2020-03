Québec: le prix moyen du litre d’essence ordinaire est de 0,96 $ lundi matin

MONTRÉAL — Les automobilistes québécois profitent depuis quelques jours de prix de l’essence à la pompe qui n’ont jamais été aussi bas depuis quelques années.

Lundi, le site www.essencemontreal.com signale que le prix moyen du litre d’essence ordinaire au Québec était légèrement supérieur à 0,96 $ en début de matinée.

À Montréal et à Laval, où il est fréquent que les prix soient les plus élevés au Québec, des postes d’essence des arrondissements Montréal-Nord et Saint-Laurent proposent des prix inférieurs à 0,91 $.

Au cours des 24 dernières heures, les meilleurs prix étaient de moins de 0,88 $ dans les Laurentides, de 0,91 $ dans le Centre-du-Québec et de 0,94 $ dans la région de Québec.

Les prix de l’essence au Canada sont en chute depuis plusieurs jours déjà, ce qui coïncide avec un recul significatif du prix du baril de pétrole brut.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé en début de journée de 0,59 $ US lundi, à 31,17 $ US, alors que le Brent de la Mer du Nord a perdu 1,10 $ US, à 32,84 $ US.