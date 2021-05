Québec: levée du couvre-feu instauré le 9 janvier et assouplissements en vigueur

MONTRÉAL — Pour la première fois en plus de quatre mois et demi, vendredi soir, le Québec ne sera plus soumis à un couvre-feu.

La mesure exceptionnelle avait été mise en place par le gouvernement du Québec le 9 janvier afin de restreindre les contacts entre les personnes pour réduire les risques de transmission du coronavirus.

Le couvre-feu, d’abord instauré de 20h00 à 5h00 le lendemain, est plus tard entré en vigueur à 21h30 avant d’être provisoirement ramené à 20h00 dans certaines régions soumises à de fortes éclosions. Les contrevenants pouvaient écoper d’amendes de plus de 1000 $.

C’est aussi à compter de ce vendredi qu’à l’extérieur, les rassemblements seront autorisés dans les cours arrière pour un maximum de huit personnes.

Les organisateurs d’événements dans les stades sont aussi en droit d’accueillir 2500 personnes réparties en groupes de 250 spectateurs. Cela signifie que le sixième match de la série éliminatoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien pourra être joué devant des spectateurs, samedi soir, à Montréal.

D’autre assouplissements entreront en vigueur, mais à compter de lundi prochain seulement. Ce jour-là, la plupart des régions situées en zone rouge passeront à l’orange, notamment celles de Québec, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. En Estrie, la région passera à l’orange elle aussi, sauf la sous-région du Granit, autour de Lac-Mégantic.

Cela signifie que les salles à manger des restaurants pourront accueillir des clients, tout comme les salles d’entraînement. Les élèves de niveau secondaire trois, quatre et cinq pourront retourner en classe à temps plein.

À Montréal et Laval, cependant, les citoyens devront patienter un peu car ces villes demeureront en zone rouge jusqu’au 7 juin; la couleur orange se répandra alors à travers tout le Québec.

Tous ces assouplissements entrent graduellement en vigueur alors que le nombre de personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 au Québec atteint depuis quelque temps ses niveaux les plus faibles en plus de six mois.