Québec met sur pied un programme pour requalifier 20 000 chômeurs pandémiques

Québec investit près de 115 millions $ pour aider 20 000 chômeurs pandémiques à se requalifier. Une allocation de 500 $ par semaine leur sera versée pour toute la durée de leur formation.

C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en lançant le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF).

Pour être admissibles, les participants devront avoir rencontré un agent d’aide à l’emploi pour établir un parcours individualisé d’ici le 31 mars 2021.

Pour avoir droit à l’allocation de 500 $ par semaine, ils devront avoir commencé leur formation au plus tard le 25 septembre 2021, et ne plus toucher l’assurance-emploi ou la prestation canadienne d’urgence.

Environ 107 000 emplois ont été perdus au Québec entre octobre 2019 et octobre 2020, a expliqué le ministre, notamment dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme.

Québec veut inciter ses travailleurs à se recycler dans des secteurs qui ont besoin de main-d’œuvre.

«L’aide-cuisinière (…) pourrait suivre une attestation d’études collégiales (…) et travailler (…) dans le secteur de la transformation alimentaire où il y a une pénurie de main-d’oeuvre qui est particulièrement criante» a illustré, M. Boulet en conférence de presse.

Cette annonce du ministre découle de la mise à jour économique du 12 novembre et des travaux du Forum sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi, qui s’est tenu le 16 octobre dernier.