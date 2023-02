Québec n’a aucun échéancier pour limiter la vente de produits du tabac et de vapotage

MONTRÉAL — En réaction au fléau de l’accès aux produits de vapotage par les ados québécois, le ministre de la Santé dit vouloir «sévir» contre les distributeurs, mais le ministère confirme n’avoir toujours aucun échéancier pour limiter la vente de tels produits au public.

Pressé de questions à l’Assemblée nationale, jeudi, à la suite de révélations du quotidien Le Devoir indiquant qu’il est facile pour les mineurs de se procurer des cartouches de vapotage excédant la dose légale en nicotine, le ministre Christian Dubé a qualifié la situation d’«inadmissible».

Il a ajouté que les distributeurs doivent se conformer à la loi et que le gouvernement allait «exiger des distributeurs qu’ils respectent la loi».

Or, le gouvernement du Québec n’a aucune idée du nombre de distributeurs de produits du tabac et de vapotage et encore moins de qui ils sont ni où ils se trouvent.

Actuellement, la loi ne requiert aucun permis particulier pour vendre au détail des produits du tabac ou de vapotage et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé à La Presse Canadienne qu’il n’existe pour l’instant aucun échéancier pour déployer ce système.

«La mise en œuvre d’un système de permis ou de licences tarifés de vente de produits du tabac et de vapotage a été effectivement identifiée parmi les mesures visant une réduction du tabagisme au Québec. Aucun échéancier n’a été précisé pour l’instant», a répondu le MSSS dans un courriel en réponse à une question posée le mois dernier au sujet de l’avancement du projet.

Il s’agit pourtant des recommandations 3 et 4 du rapport du directeur national de santé publique portant sur des «mesures visant à mieux encadrer le vapotage». Un document commandé par le gouvernement caquiste et publié en août 2020. C’est ce même document auquel s’est référé le ministre dans ses réponses au député libéral Enrico Ciccone.

La recommandation 3 propose d’«instaurer un permis de vente» pour les produits de vapotage et de tabac. Puis, la recommandation 4 ajoute que l’on pourrait ainsi «diminuer la densité des points de vente (…) à proximité des établissements d’enseignement».

Ces mêmes solutions sont également inscrites dans la mesure 1.3 de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025. Un document rédigé par le MSSS qui sert de guide au gouvernement dans la lutte contre le tabagisme et le vapotage.

«Un tel système permettrait d’avoir un registre à jour des points de vente, qui servirait à réglementer la densité et la localisation des points de vente et qui permettrait éventuellement de réduire le nombre de détaillants autorisés», peut-on lire.

Cette exigence de permis permettrait notamment de limiter de manière draconienne l’accès aux produits du tabac ou de vapotage. Il pourrait aussi interdire la vente de ces produits à proximité des écoles.

Ce type de permis existe d’ailleurs déjà dans d’autres provinces, dont l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Alberta, précise le document.

La recommandation aurait même été faite au gouvernement du Québec aussi tôt qu’en 2015 dans un rapport de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. On y conseillait d’instaurer un système de permis à 250 $ afin de financer la lutte au tabagisme.

Au cabinet du ministre Dubé, on n’a pas fourni davantage d’explications pour justifier que ces solutions n’ont toujours pas été déployées. On se réfère à la réponse donnée jeudi par le ministre selon laquelle on demande aux distributeurs de respecter la loi et que «si on doit mettre d’autres mesures en place, on va le faire».

