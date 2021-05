Québec ne dissoudra pas l’UPAC et ne changera pas la carte policière à court terme

MONTRÉAL — Ce n’est pas demain la veille que le nombre de corps policiers au Québec passera de 31 à 13 ou que l’UPAC sera intégrée à une plus grande entité chargée de lutter contre la cybercriminalité, la fraude et autres éléments de criminalité moderne.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a relégué à plus tard, mercredi, ces deux éléments-clés de la réforme majeure du système policier proposée la veille.

Réagissant à ce volumineux rapport de 490 pages comportant 138 recommandations, Mme Guilbault a noté que certains éléments proposés peuvent être réalisés à court terme et que certaines des recommandations s’inscrivent dans des démarches déjà en cours ou sur le point d’être annoncées.

Oui à la police de concertation

Ainsi, toute l’idée d’une police de concertation et de proximité travaillant avec des équipes multidisciplinaires pour répondre à la multiplication des dossiers qui n’ont pas de composante répressive faisait déjà son chemin, selon Mme Guilbault, qui entend aller de l’avant avec cette transformation. Le rapport du comité soulignait notamment que les policiers doivent réaliser quelque 80 000 interventions en santé mentale par année, en plus d’une croissance des interventions en itinérance et en violence conjugale et familiale. La ministre a d’ailleurs souligné que des annonces étaient à venir bientôt sur ces questions.

Mme Guilbault a également précisé que les questions de partage d’information lors d’interventions, qui ont aussi été soulevées dans le cadre de la commission Laurent sur les droits de la jeunesse et de la commission Viens sur les relations entre Autochtones et services publics, font aussi l’objet d’avancées. Il en va de même quant à une meilleure intégration des membres de communautés culturelles dans les corps policiers et la question des interpellations policières en lien avec le profilage racial.

UPAC et carte policière: plus tard

Dans le cas d’une refonte de la carte policière, toutefois, Geneviève Guilbault a parlé d’une démarche «à très long terme» qui nécessitera des analyses afin de chiffrer le coût d’une telle démarche et des discussions qui pourraient s’avérer difficiles avec les corps policiers et les municipalités concernées par des changements aussi majeurs.

Quant à l’UPAC, Mme Guilbault a montré très peu d’enthousiasme à l’idée de l’intégrer dans une unité plus large, spécialisée dans la criminalité moderne. La ministre a fait valoir qu’elle venait à peine de fournir des outils à l’UPAC pour lui permettre de mieux réaliser son mandat et elle estime qu’il faut lui donner le temps de les mettre à profit et de redorer son blason auprès de la population.