Québec octroie 10 M$ à la Croix-Rouge canadienne pour l’accueil des Ukrainiens

MONTRÉAL — La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a annoncé mercredi l’octroi de 10 millions $ du gouvernement du Québec à la Croix-Rouge canadienne (CRC) afin de soutenir l’organisme dans l’accueil et l’hébergement temporaire des personnes ressortissantes ukrainiennes.

Cette aide financière est issue d’une entente entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la CRC, et permettra d’assurer un maintien des services d’accueil d’urgence, d’autant plus que la province a connu une hausse des arrivées et des demandes d’hébergement temporaire d’urgence en septembre.

Dans un communiqué diffusé mercredi par le cabinet de la ministre, le MIFI a précisé que ce soutien financier vise à couvrir différents frais encourus, notamment par rapport au logement, à l’éducation des enfants, à la couverture du régime d’assurance maladie du Québec et aux cours de francisation.

Selon le même communiqué, la ministre Fréchette a salué les efforts déployés par la Croix-Rouge, le Centre social d’aide aux immigrants, le Congrès ukrainien, la Ville de Montréal, l’Union des municipalités du Québec et les nombreux partenaires en intégration du MIFI. Elle a également souligné «l’immense courage» des personnes ressortissantes ukrainiennes ainsi que leur volonté à «s’intégrer, en français» au Québec.

Selon les données du MIFI, 7447 cartes de la RAMQ avaient été émises à des personnes ressortissantes de l’Ukraine en date du 11 novembre 2022.

De plus, sur les 4077 adultes et 1504 enfants (représentant 2826 ménages ukrainiens) qui se sont adressés au kiosque d’accueil du gouvernement à l’aéroport entre le 1er avril et le 24 novembre 2022, 46 % ont bénéficié de l’hébergement temporaire d’urgence.

