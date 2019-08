Québec octroie une aide de 1,27 M $ pour soutenir la francophonie canadienne

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec octroie plus d’un million de dollars pour renforcer les liens avec les communautés francophones et acadiennes du Canada.

L’aide financière de 1 268 800 $ permettra de soutenir des partenariats liés à la promotion et à l’avancement de la francophonie canadienne.

Ces projets porteront notamment sur la mobilité étudiante, ainsi que sur le partage d’expertise en recherche et en économie sociale. Le financement permettra aussi de soutenir des initiatives culturelles en théâtre, en cinéma, en humour et en chanson dans les communautés francophones, de même que des projets permettant de développer des liens entre les Québécois et les francophones du reste du pays.

Le gouvernement québécois affirme que ces partenariats contribueront «à la vitalité et à la pérennité» de la francophonie au Canada.

La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a indiqué dans un communiqué, jeudi, qu’elle rencontrerait au cours de la prochaine année des groupes et des associations de la francophonie canadienne afin de connaître leurs besoins et leurs attentes.

Ces discussions permettront de préparer le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui aura lieu en juin 2020 à Québec, a affirmé la ministre.