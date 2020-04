Québec: par rapport à l’habitude, la fréquentation des urgences reste faible

MONTRÉAL — Les conséquences de la pandémie de la COVID-19 ont des effets évidents sur la fréquentation des salles d’urgence du Québec.

Le relevé publié lundi matin par Index Santé, qui affiche notamment les temps d’attente estimés dans les urgences en fonction du nombre de patients sur civière et du taux d’occupation des civières, indique des données qui sont nettement à la baisse par rapport aux fréquentations habituelles.

Par exemple, à peine trois des 21 salles d’urgence de l’île de Montréal affichaient un taux d’occupation des civières supérieur à 100 %: l’Hôpital Santa Cabrini, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le taux moyen d’occupation des urgences sur l’île ne s’élevait qu’à 71 %.

Dans d’autres régions où les urgences sont habituellement très fréquentées, les taux ne s’élevaient qu’à 81 % dans Lanaudière, 73 % à Laval et en Montérégie, 68 % en Mauricie, 63 % dans les Laurentides et dans Chaudière-Appalaches et 53 % dans la région de Québec.

Index Santé affiche un taux moyen pour l’ensemble du Québec de 61 %, qui s’inscrit dans une tendance depuis une dizaine de jours. En effet, depuis le 17 avril dernier, ce taux a oscillé entre 56 % (le 19 avril) et 67 %, deux jours plus tard.