Québec permet une ouverture partielle et graduelle des collèges et universités

MONTRÉAL — Québec ouvre les portes pour laisser entrer un peu d’air et, surtout, des étudiants dans les institutions d’enseignement supérieur.

La ministre responsable, Danielle McCann, a rendu publics les détails de cette réouverture graduelle et partielle jeudi après-midi.

Dans les zones rouges, les étudiants devront ainsi avoir accès à des cours en présence sur place plusieurs fois par mois et au moins une fois par semaine. Le nombre d’élèves sera toutefois limité à 50 % de la capacité de la classe et les étudiants devront s’y trouver à au moins 1,5 mètre de distance entre eux. Les établissements devront toutefois prendre les moyens pour qu’un cours sur place puisse aussi être suivi à distance.

Le port du masque sera obligatoire en tout temps et en tous lieux, sauf exception pour les repas, les cours de chant ou d’instrument à vent par exemple, mais les masques seront offerts gratuitement par le gouvernement.

De plus, les étudiants pourront se réunir à un maximum de six dans des locaux de l’institution en maintenant deux mètres de distance afin de faire des travaux d’équipe et suivre des cours à distance, une possibilité qui ne peut être exclue si le local de cours atteint sa limite de 50 % d’occupation.

Les bibliothèques demeureront ouvertes, mais la circulation et l’achalandage y seront contrôlés. De plus, les institutions auront la responsabilité de mettre en place des mesures de surveillance et de contrôle de la circulation pour éviter la création de goulots d’étranglement à l’entrée et à la sortie des cours et de l’édifice.

Dans les six zones orange, les institutions pourront reprendre l’ensemble des cours sur place dans les mêmes conditions qu’à l’automne, soit avec une distance de 1,5 mètre entre les étudiants en classe et de deux mètres ailleurs dans l’établissement, mais Québec ajoute le port du masque obligatoire là aussi.

Mme McCann s’est dite très préoccupée par le sentiment de solitude et d’isolement vécu et exprimé par de nombreux étudiants. Elle qualifie ces mesures de «premier pas vers un retour progressif et sécuritaire sur les campus».

Elle implore cependant les étudiants de faire l’effort de maintenir la distance de deux mètres lorsqu’ils retrouveront leurs pairs, mais elle se dit confiante que ceux-ci se montreront responsables, d’autant plus qu’il n’y a eu aucune éclosion dans les établissements d’enseignement supérieur, à l’exception de quelques incidents isolés dans des résidences.

La ministre dit vouloir porter une attention particulière aux étudiants de première année de cégep, qui ont été particulièrement affectés par l’impossibilité de terminer leur secondaire et d’amorcer leur cours collégial normalement. Les étudiants handicapés, ceux qui ont une mauvaise connexion internet et ceux qui ont éprouvé des difficultés d’apprentissage seront également sous surveillance.

Consciente du coût psychologique de la pandémie sur les étudiants, la ministre a annoncé qu’un plan d’action en santé mentale sera mis en place dès le printemps pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. Elle a également indiqué que les institutions, tant au niveau collégial qu’universitaire, ont fait part de leur intention de faire preuve de souplesse en matière d’admissions.