Québec: plusieurs avertissements de pluie ont été émis vendredi matin

MONTRÉAL — Un avertissement de pluie a été émis vendredi matin par Environnement Canada pour plusieurs secteurs du centre et de l’est du Québec.

Les météorologues de l’agence fédérale prévoient que de 50 à 60 millimètres de pluie tomberont au cours des prochaines heures sur ces secteurs, parfois avec force, et que la pluie persistera jusqu’à samedi.

Parmi les secteurs les plus touchés figurent ceux de Sherbrooke, Thetford Mines, Saint-Georges et Sainte-Marie en Beauce, Lac-Etchemin et Lac-Mégantic, de même que Rivière-du-Loup et Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Des inondations sont possibles par endroits, dans les basses terres.

Plusieurs autres régions recevront beaucoup de pluie, mais dans une moindre mesure, soit de 30 à 50 millimètres. Ce sera le cas pour Québec et Lévis, Portneuf, Baie-Saint-Paul, La Malbaie, Tadoussac et Baie-Comeau, de même que Matane du côté sud du fleuve Saint-Laurent.

Entre-temps, de la pluie intermittente devrait tomber vendredi dans les régions de Gatineau, Montréal, Granby et Trois-Rivières.