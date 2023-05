Québec pourrait hausser les seuils d’immigration à 60 000 d’ici 2027

QUÉBEC — Le Québec pourrait accueillir 60 000 immigrants permanents par année d’ici 2027. C’est l’un des scénarios proposés dans la «Planification pluriannuelle de l’immigration au Québec pour la période 2024-2027» déposée par la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, jeudi.

Un second scénario maintient le statu quo à 50 000 immigrants permanents par année. Ces deux avenues seront soumises à des consultations publiques.

Dans le premier scénario, l’augmentation des seuils serait pourvue uniquement par des immigrants économiques.

Également, Québec va changer la manière dont il va sélectionner ces immigrants afin de s’assurer qu’ils aient une connaissance suffisante du français.

«Je me suis rendu compte, entre autres, avec notre excellent sous-ministre à l’immigration – et il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral –, qu’on peut augmenter seulement les immigrants économiques», a expliqué le premier ministre François Legault lors du point de presse avec Christine Fréchette et le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

«Et à partir du moment où on dit que dans l’immigration économique, on veut juste des francophones, sauf exception, ce que ça veut dire, c’est que si on augmente les seuils avec seulement des immigrants économiques on vient augmenter le pourcentage de francophones», a-t-il ajouté.

L’immigration économique a représenté 66 % de l’immigration permanente en 2022 et elle est contrôlée entièrement par Québec.

Si c’est la première option qui est retenue, les seuils pourraient toutefois dépasser 60 000, car les diplômés provenant du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) ne seraient pas comptabilisés. Il n’y aurait pas de plafond également pour cette catégorie.

Durant la campagne électorale, François Legault avait dit que de hausser les seuils au-delà de 50 000 serait «suicidaire». Il a justifié cette volte-face jeudi en affirmant que cette nouvelle voie de passage qu’il a découverte «vient complètement changer la situation».

«Cette hausse graduelle des admissions permet une contribution accrue aux besoins de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activités prioritaires», indique-t-on dans le plan du gouvernement.

M. Legault a aussi déjà manifesté sa volonté d’avoir une immigration 100 % francophone d’ici 2026. Selon le plan du gouvernement, le Québec pourrait atteindre 96 % d’immigrants économiques connaissant le français en 2026-2027. On était à 88 % en 2022.

On indique également que ce pourcentage passerait à 77 % ou 79 % (en fonction de l’option choisie), pour l’ensemble des catégories d’immigrants en 2027.

Les oppositions veulent parler des temporaires

Les partis d’opposition n’ont pas tardé à réagir aux propositions du gouvernement. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir abordé la question des immigrants temporaires.

«Ils sont 300 000 sur le territoire du Québec et on nous dit non, ne regardez pas là. Ces gens-là travaillent sur le territoire du Québec. Est-ce qu’ils parlent français? Est-ce qu’ils en ont une connaissance suffisante? Ils travaillent dans quel domaine ? Pourquoi le gouvernement refuse d’aborder cette question-là?», a demandé le député péquiste Pascal Bérubé.

«Le plan de la CAQ ne propose aucune mesure concrète pour favoriser une meilleure régionalisation de l’immigration, notamment de mettre en place un programme pour donner la résidence permanente aux milliers de travailleurs temporaires qui contribuent déjà au développement des régions», a affirmé, pour sa part, le solidaire Guillaume Cliche-Rivard.

«M. Legault est habile au niveau politique. Il ne veut pas parler des temporaires. Ça ne fait pas son affaire. Mais il y a beaucoup de temporaires qui aimeraient suivre des cours de francisation, mais ils ne sont pas capables», a lancé le député libéral Monsef Derraji.

Durant le point de presse, François Legault a indiqué qu’il y aurait une deuxième étape portant sur les immigrants temporaires.