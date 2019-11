Québec: première tempête de neige de la saison, dégradation sur les routes

MONTRÉAL — Une première bordée de neige affectant cet automne plusieurs régions du Québec a commencé à s’abattre en fin d’après-midi, lundi.

Des avertissements de tempête hivernale ont été émis par Environnement Canada pour la plupart des régions qui longent la vallée du Saint-Laurent. L’agence fédérale prévoit une accumulation de 15 à 20 centimètres de neige, mais ce total pourrait atteindre jusqu’à 40 centimètres dans certains secteurs de l’est du Québec. De plus, dans l’est, des vents puissants s’ajouteront à la neige abondante, avec des rafales pouvant souffler à 70 km/h.

Les conditions de circulation se détériorent sur plusieurs grands axes routiers du Québec mardi matin selon les observations de Transport Québec.

En Outaouais, les autoroutes 5 et 50, de même que la route 117 sont enneigées mais la visibilité est bonne.

Il en est de même pour les autoroutes 15, 25 et 40 dans les Laurentides et dans Lanaudière, de même que pour l’autoroute 10 en Montérégie. Toutefois, la visibilité est réduite sur les autoroutes 15 et 30, de même que sur l’autoroute 20 près de la frontière avec l’Ontario et dans la région de Drummondville. Les conditions sont semblables sur l’autoroute 40 dans la région de Maskinongé.

Sur l’île de Montréal et à Laval, le réseau autoroutier est enneigé ou partiellement dégagé et la visibilité ne pose pas de problème.

Dans les Cantons-de-l’Est, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite dans le secteur de Magog sur les autoroutes 10 et 55 de même que sur la route 112.

Dans la région de Québec, les autoroutes 20, 40 et 73, de même que la route 138 de Montmorency à Baie-Saint-Paul sont enneigées et la visibilité est réduite.

Les chaussées sont enneigées dans le Bas-Saint-Laurent et la visibilité varie de bonne à réduite sur l’autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli, de même que sur la route 132 de Kamouraska jusqu’à Gaspé. Les conditions sont semblables sur la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick

Enfin, la route 138 est enneigée sur la Côte-Nord, mais la visibilité est bonne, en général.