Québec présente sa Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec a annoncé lundi son plan de mise en œuvre de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Il est doté d’une enveloppe de 360,4 millions $.

Le plan prévoit «30 mesures et actions concrètes» dont la mise en place d’un système de monitorage afin «d’évaluer l’atteinte des objectifs en aménagement du territoire».

«Ce système permettra d’ajuster au besoin le cadre d’aménagement pour en optimiser la performance pour ainsi mieux relever les défis sociétaux», peut-on lire dans le communiqué. Une somme de 17,4 millions $ sera allouée pour son déploiement.

Parmi les autres sommes présentées, on retrouve: 43,7 millions $ pour soutenir le milieu municipal, notamment dans la mise à jour des schémas d’aménagement et de développement des MRC; 16,5 millions $ pour soutenir la création de trames vertes et bleues; 6,7 millions $ pour la mise en place du Bureau de la valorisation de l’architecture.

Le but de cette dernière mesure est «d’élever la qualité architecturale au Québec».

«Des travaux seront menés pour moderniser le cadre réglementaire afin d’offrir les conditions propices au développement d’une architecture innovante et créative, qui mise sur le savoir-faire et les talents», indique-t-on dans le communiqué.

Également, 239,4 millions $ sont «prévus pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de plans climat par les organismes municipaux».

Les sommes présentées lors de l’annonce étaient déjà dans le dernier budget du gouvernement du Québec.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a fait l’annonce de ce plan lundi à Victoriaville avec son collègue le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.