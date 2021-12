Québec présente ses consignes pour une autogestion des risques de la COVID-19

Les tests de dépistage rapide doivent être utilisés en cas de symptômes et s’isoler demeure le geste le plus important lors d’un résultat positif, affirme le ministère de la Santé dans sa nouvelle stratégie d’autogestion des risques et de transmission de la COVID-19.

Québec a présenté jeudi ses consignes destinées à la population. La conseillère médicale stratégique à la Direction générale de la santé publique, Marie-France Raynault, a rappelé certaines des directives énoncées la veille par le Dr Horacio Arruda.

Mme Raynault a de nouveau martelé que le recours aux tests de dépistage rapide est plus efficace lorsque se présentent des symptômes apparents à ceux de la COVID-19 comme la fièvre, la toux, le mal de gorge ou la perte du goût ou de l’odorat.

Si le résultat s’avère positif, il faut s’isoler pendant 10 jours et prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, a-t-elle expliqué lors d’une séance d’information technique réservée aux médias.

«L’urgence, ce n’est pas d’aller confirmer votre test. L’urgence, c’est de vous isoler. C’est ça qui va contrôler la transmission. Ensuite, ce serait souhaitable d’aller le confirmer. Prenez un rendez-vous. Il n’y a pas lieu de faire la queue dans un centre de dépistage», a dit Mme Raynault.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.