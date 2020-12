Québec présente ses mesures pour le temps des Fêtes dans les milieux pour aînés

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec a présenté mercredi les mesures qui seront en place pour les Fêtes dans les milieux de vie pour aînés.

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a annoncé mercredi en conférence de presse les grandes lignes des règles mises en place dans les CHSLD, les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés (RPA) du 17 décembre au 11 janvier.

La ministre Blais a souligné l’importance de «protéger nos aînés de la COVID-19 tout en brisant leur l’isolement».

Ainsi, dans les régions en zone rouge, une seule personne pourra visiter un résidant pour une période de 24 heures. Dans les régions en zone orange, jusqu’à deux personnes pourront aller voir une personne sur une période de 24 heures.

Pour tous les visiteurs, le port du masque est obligatoire et ils devront se tenir à au moins deux mètres des résidants.

En zone orange et en zone rouge, tous les rassemblements extérieurs et intérieurs sont interdits.

Dans les RPA, il sera possible pour les personnes seules de se greffer à une bulle familiale pendant le temps des Fêtes, sauf pour celles qui sont dans une unité de soins. Les aînés qui feront des activités avec une bulle familiale devront toutefois s’isoler sept jours dans leur unité locative à leur retour.

«À quelques jours de la période des fêtes, j’invite la population, et plus particulièrement les gestionnaires et les responsables des milieux de vie, à tout mettre en œuvre afin que nos aînés ne se sentent pas seuls», a déclaré la ministre Blais dans un communiqué.

«Il est très important de multiplier les efforts pour garder contact avec les personnes vulnérables, particulièrement les aînés, en utilisant les outils technologiques ou tout simplement le téléphone.»