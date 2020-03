Québec prolonge des primes pour 6 mois, dont celle des préposés en CHSLD

MONTRÉAL — Dans le secteur public, le gouvernement Legault a annoncé à au moins un syndicat la prolongation pour six mois de certaines primes qui devaient venir à échéance le 30 mars, notamment celle accordée aux préposés aux bénéficiaires en soins de longue durée.

L’Alliance du personnel professionnel et technique dans la santé et les services sociaux (APTS) a confirmé l’information, lundi soir.

La prolongation de six mois touchera dans son cas trois primes: celle pour le travail en hébergement et soins de longue durée, celle pour ceux qui travaillent auprès de la clientèle ayant des troubles graves du comportement et celle des psychologues.