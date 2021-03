Québec promet encore d’étendre l’accès à internet haute vitesse en région

MONTRÉAL — Québec annonce des investissements d’importance visant, entre autres, à remplir la sempiternelle promesse de donner accès à internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire québécois.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a déposé mardi, à l’Assemblée nationale, des crédits supplémentaires totalisant 1,9 milliard $, dont une part importante sera consacrée à ce projet.

Dans le communiqué diffusé par le secrétariat du Conseil du trésor, la promesse d’étendre le réseau internet à haute vitesse est la seule qui soit accompagnée d’un montant, en l’occurrence 660 millions $. On indique vouloir étendre l’accès «à l’ensemble des foyers sur le territoire québécois, et ce, d’ici l’automne 2022», tout en reconnaissant que «les programmes passés n’ont pas permis la concrétisation d’un nombre de branchements suffisants jusqu’à maintenant».

Québec constate que la pandémie et, surtout, le confinement ont démontré à quel point un accès fiable au cyber espace était devenu crucial, que ce soit pour le télétravail, l’enseignement à distance ou pour briser l’isolement des citoyens en leur permettant de communiquer avec leurs proches. Les détails de cet investissement seront annoncés «dans quelques semaines», dit-on.

Par ailleurs, le reste du 1,9 milliard $ ira à la hausse des dépenses de programmes, notamment sous forme d’aide financière pour: les milieux scolaires et les centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes; soutenir les corps policiers autochtones; et compenser les conséquences de la pandémie sur les organismes du milieu touristique.

Le secrétariat du Conseil du trésor précise que le financement de ces crédits supplémentaires provient «de la provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance», qui se trouvaient dans la mise à jour économique du ministre des Finances, Eric Girard, en novembre dernier.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui représente les MRC et municipalités en région, a immédiatement réagi à cette annonce, soulignant qu’elle demande depuis des années que l’on étende l’accès à internet haute vitesse dans les régions.

Selon la FQM, il s’agit clairement d’un service essentiel. Son président, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, souligne qu’il a rencontré le ministre Girard en février pour lui faire part du besoin pressant d’en donner accès aux citoyens des régions. Il dit attendre «avec impatience les détails de ces investissements, qui laissent présager de bonnes nouvelles», tout en promettant de rester vigilant et de suivre de près l’évolution du dossier.