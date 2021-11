Québec promet que tous les foyers auront internet haute vitesse dans 312 jours

Dans 312 jours, tous les foyers québécois devraient avoir accès à internet haute vitesse.

«312 jours! C’est quoi 312 jours? Il reste 312 jours pour avoir branché tous les foyers du Québec», s’est exclamé mardi le député Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet internet haute vitesse, en annonçant le lancement du troisième volet de son programme visant à étendre l’accès à internet haute vitesse aux milliers de foyers qui ne sont toujours pas couverts par un projet de déploiement. La date butoir a en effet été fixée au 30 septembre 2022.

Intitulé Éclair III, ce troisième volet est doté d’un budget de 150 millions de dollars et vise à compléter ce que le gouvernement Legault a surnommé l’Opération haute vitesse, soit d’assurer une couverture à des foyers très isolés ou d’autres qui n’étaient pas répertoriés initialement.

Québec estime qu’entre 15 000 et 30 000 foyers seront couverts par ce dernier volet.

L’annonce en a été faite à Lévis par l’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet internet haute vitesse, Gilles Bélanger, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, et la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

« Ça fait des années qu’on sait au Québec que les citoyens, les entreprises qui n’ont pas accès à internet haute vitesse, ultimement, plus le temps passe, plus ce sont des citoyens de deuxième classe, plus ce sont des entreprises de deuxième classe et la pandémie nous a démontré encore à quel point avoir accès à internet haute vitesse c’est vital», a fait valoir le ministre Lamontagne.

Également présent à l’annonce, le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, n’a pas caché sa satisfaction de voir cette promesse jamais réalisée de gouvernements passés se concrétiser enfin: «À la Fédération, c’était notre principale revendication des dernières années», a-t-il rappelé.

«Il y a plein de gens qui nous disent: on veut maintenant vivre en région. Il faut leur donner ce service. Quand la première question est encore: internet chez vous, c’est à quel niveau, avant même de parler du prix de la maison, c’est comprendre que l’importance était là.»

M. Demers n’a pas manqué de rappeler au passage la promesse du gouvernement Legault d’envoyer 5000 emplois de fonctionnaires en région, soulignant que cette promesse ne serait pas réalisable sans une infrastructure d’internet haute vitesse fiable.

Un des avantages du programme Éclair est de pouvoir octroyer des contrats en quelques jours plutôt que quelques mois.

Québec a investi jusqu’à présent 1,3 milliard $ afin d’accélérer le branchement à internet haute vitesse. Des ententes ont été conclues avec Ottawa, qui a consacré 500 millions $ de son côté afin d’arriver à un taux de connectivité de 99 % du territoire.

Les deux premiers volets de l’opération ont été lancés en mars et en juillet dernier et venaient s’ajouter à l’initiative Régions branchées. Ainsi, Régions branchées et le volet Éclair I visent 148 000 foyers et représentent un investissement d’un peu plus de 825 millions provenant d’Ottawa et de Québec.

Le volet Éclair II, lancé le 21 juillet dernier, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement de près de 95 millions $ de dollars.

L’ensemble de l’opération prévoit également une mise aux normes des infrastructures plus âgées en matière de fibre optique, la solution privilégiée par le gouvernement caquiste pour le déploiement de la technologie.