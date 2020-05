Québec propose une nouvelles surenchère de primes aux professionnels de la santé

Québec renchérit pour attirer davantage de travailleurs de la santé à plein temps: jusqu’à 1000 $ de prime par mois dans des établissements touchés par la COVID-19 et jusqu’à 2000 $ pour les volontaires des régions qui iront dans la zone métropolitaine.

On invite même les volontaires des régions à venir en couple ou en groupe et on vise autant les infirmiers que, par exemple, les pompiers volontaires.

«C’est souvent difficile de le faire seul, mais les gens qui veulent le faire en couple ou en équipe, on est très ouvert à ça, on a des ententes avec des hôtels à Montréal, a dit le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, en conférence de presse jeudi. Ils peuvent venir à quatre, faire un blitz de quatre semaines ensemble.»

En outre, dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) où il y aura au moins une infection, Québec offre une prime en escalier aux professionnels de la santé qui offrent de travailler à plein temps pendant au moins quatre semaines.

À la base, il y a une prime de 100 $ par semaine, pour un total de 400 $ par mois. Après deux semaines à plein temps, on offre un supplément de 200 $. Après quatre semaines à plein temps, on offre un autre boni de 400 $. Grand total: 1000 $ par mois.

Dans les hôpitaux désignés comme étant dans la «zone rouge» dans la région métropolitaine, la même prime sera versée aux infirmières, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires, préposés à l’entretien, pour une prestation de travail de quatre semaines à plein temps.

Québec versera également une subvention aux résidences pour aînés, aux CHSLD privés et aux ressources intermédiaires (RI) afin qu’ils puissent offrir la parité pour leurs employés.

M. Dubé a dévoilé toutes ces bonifications jeudi après-midi en conférence de presse au côté du premier ministre François Legault.

«Notre objectif, c’est non seulement de les retenir (ces employés), mais d’avoir des gens bien payés, qui vont contribuer à l’effort de groupe», a-t-il justifié.

Il manque pas moins de 11 600 travailleurs dans le réseau de la santé actuellement.