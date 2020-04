Québec recule sur la possibilité de rouvrir les écoles à court terme

QUÉBEC — Face à la vive réaction de nombreux parents devant l’hypothèse d’un retour à l’école des enfants avant le 4 mai, le premier ministre du Québec, François Legault a reculé samedi matin. Il a promis que le seul critère qui pèse dans la balance est de protéger la santé des enfants.

Lors de sa conférence de presse de la veille, François Legault et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, avaient expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus et qu’ils pourraient participer à l’immunisation naturelle de la population.

En quelques heures à peine, une pétition en ligne réclamant que les garderies et les écoles restent fermées jusqu’en septembre a amassé près de 146 000 appuis.

Les parents à l’origine de la démarche craignent que «la vie des enfants et des adolescents» serait mise «en danger» par une telle mesure de déconfinement.

François Legault n’est pas demeuré insensible à la réaction populaire, soutenant avoir constaté l’inquiétude des parents.

«Je ne donnerai pas le « ok » pour ouvrir les écoles tant que je n’aurai pas le « ok » de la santé publique et tant que je ne serais pas prêt à y envoyer mes propres enfants», a-t-il déclaré samedi après-midi.

«Il y a un seul critère qui va compter, ce n’est pas l’économie, c’est la santé des Québécois, a-t-il poursuivi. On va prendre une décision dans l’intérêt de nos enfants. Nos enfants, sont ce qu’il y a de plus important».

Pénurie de médicaments

En cette période de crise sanitaire, l’approvisionnement en équipement de protection personnel des professionnels de la santé demeure un enjeu perpétuel.

Samedi, le premier ministre a affirmé que la situation était sous contrôle pour le moment notamment grâce à la contribution d’une province qu’il n’a pas identifiée.

Toutefois, François Legault s’inquiète de la possibilité d’une pénurie de médicaments. Une vingtaine de produits seraient disponibles en quantité suffisante pour environ une semaine.

La ministre de la Santé Danielle McCann a précisé qu’il s’agit majoritairement de médicaments de sédation. Des discussions se poursuivent avec le gouvernement fédéral et des fournisseurs pour répondre à la demande.